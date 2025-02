Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio - Reprodução

Publicado 20/02/2025 18:26 | Atualizado 20/02/2025 19:47

Rio - O Aeroporto Santos Dumont, no Centro, teve as operações de pouso suspensas entre 15h50 e 16h35 desta quinta-feira (20). De acordo com a Infraero, isso aconteceu por causa do avistamento de um drone na rota de aproximação, próximo à Ponte Rio-Niterói. Um voo da companhia aérea Azul precisou ser desviado para o Aeroporto do Galeão, na Zona Norte.

Passageiras ouvidas pelo DIA disseram que, no momento em que se aproximava do Santos Dumont, a aeronave voltou a subir e seguiu para aterrisar no Galeão. Elas saíram do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por volta das 15h15.

"Quando a gente já estava para pousar no Santos Dumont, tivemos que subir de novo e ficamos quase uma hora rodando. Tinha drone na pista e eles não conseguiram identificar de quem era e onde estavam. Tivemos que descer no Galeão, porque o comissário disse que o Santos Dumont estava fechado", contou a jornalista Gabriela Mattos, de 31 anos.

A pesquisadora Renata Oliveira relatou que a aeronave ficou sobrevoando por aproximadamente 40 minutos por causa dos drones no espaço aéreo. "Ainda ficamos um bom tempo na pista do Galeão, pois estavam avaliando voltar para o Santos Dummont. Os passageiros ficaram indignados", explicou.

O DIA tenta contato com a companhia aérea, mas ainda não obteve resposta.