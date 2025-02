Árvore caída na rua Rua Felipe Cardoso, Santa Cruz - X / @OperacoesRio

Publicado 20/02/2025 08:21 | Atualizado 20/02/2025 09:35

Rio - A estação do BRT General Olímpio, em Santa Cruz, na Zona Oeste, precisou ser interditada nesta quinta-feira (20) por causa da queda de uma árvore na Rua Felipe Cardoso. A via também está parcialmente fechada, informou o Centro de Operações Rio (COR).

A queda da árvore aconteceu ainda na noite desta quarta-feira (19). Equipes da Comlurb estão no local para limpeza e liberação da pista.

De acordo com a Mobi-Rio, responsável pelo BRT, a estação está fechada para embarque e desembarque no sentido Alvorada (Barra da Tijuca).



Ainda segundo a concessionária, as linhas 10 (Sta. Cruz x Alvorada - Expresso) e 17 (Cpo. Grande x Sat. Cru - Parador) estão operando por rota alternativa.

Em última atualização, a COR informou que o BRT está sendo desviado pela Rua Fernanda.