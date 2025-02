Passageiros tiveram que descer entre os trilhos novamente no ramal de Saracuruna - Rede Social

Publicado 20/02/2025 06:44 | Atualizado 20/02/2025 09:40

Rio - Pelo 3° dia seguido, passageiros de trem sofrem transtornos ao desembarcarem entre os trilhos no ramal de Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (20). Segundo a SuperVia, a circulação foi afetada devido a um problema na rede área.



Em novas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a estação lotada após o trem não seguir viagem. Devido a interrupção do transporte, passageiros relataram que os pontos de ônibus da região ficaram cheios.



"A passagem já foi até restituída. Ponto de ônibus lotado em Campos Elíseos", disse uma usuária do transporte. "Mais um dia de SuperVia! Novamente o trem parou por falta de energia no ramal de Saracuruna, essa semana o ramal não funcionou, atrasando a população. Isso é uma falta de respeito e descaso", comentou outro.

Mais um dia de supervia! Novamente o trem parou por falta de energia no ramal se saracuruna, essa semana o ramal N funcionou atrasando a população . Isso e uma falta de respeito e descaso. pic.twitter.com/vMEazoUOxy — rogério madeira (@rogriomade53062) February 20, 2025 Não, os trens não estão circulando da Penha até saracuruna! A passagem já foi até restituída. Ponto de ônibus lotado em Campos Elíseos! pic.twitter.com/dHiXUA0UCD — (@MenezxsP) February 20, 2025 Em nota, a SuperVia esclareceu ainda que o trajeto precisou ser realizado apenas nas estações Central do Brasil e Duque de Caxias, com um intervalo de aproximadamente de 20 minutos. Enquanto o trecho entre Corte Oito e Saracuruna ficaram sem circulação de trens desde às 5h53. Em nota, a SuperVia esclareceu ainda que o trajeto precisou ser realizado apenas nas estações Central do Brasil e Duque de Caxias, com um intervalo de aproximadamente de 20 minutos. Enquanto o trecho entre Corte Oito e Saracuruna ficaram sem circulação de trens desde às 5h53.

Apenas por volta das 9h, o ramal entrou em processo de normalização e os trens voltaram a circular entre Saracuruna x Gramacho e Gramacho x Central do Brasil.

Até o momento, técnicos seguem atuando para realizar os reparos necessários e investigar as causa.

Problema recorrente



Na quarta-feira (19),

Na quarta-feira (19), a circulação foi interrompida por mais de 15 horas após problemas na rede elétrica. Na ocasião, nuvens de fumaça atingiram um dos vagões e passageiros entraram em desespero. A falta de energia ocorreu por volta das 6h e foi normalizada pouco antes das 16h.

Na terça-feira (18), outro problema na rede de energia também afetou o serviço durante a tarde, sendo retomado completamente apenas na madrugada do dia seguinte.