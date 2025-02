Flordelis acredita que ainda poderá ser absolvida - Foto reprodução internet

Publicado 20/02/2025 11:59 | Atualizado 20/02/2025 13:48

Rio - A família da ex-deputada federal Flordelis dos Santos, de 63 anos, presa por matar o marido Anderson do Carmo, divulgou uma carta escrita à mão, de dentro da cadeia, em que ela alega sérios problemas de saúde. No texto, a cantora gospel começa dizendo ser inocente e revela estar passando por crises de ansiedade e ouvindo vozes dentro da cela. A mensagem foi publicada nas redes sociais na quarta-feira (19).



Flordelis está presa no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste. "Preciso de ajuda, estou presa por um crime que não cometi. Mas hoje preciso de ajuda por algo que todo ser humano tem dinheiro, a saúde", disse.

A ex-parlamentar contou ainda já ter sofrido amnésia e acusou o marido de não a ter ajudado no tratamento. "Há 30 anos tive amnésia total e não tive tratamento porque meu marido Anderson do Carmo achava que a presença dele e os cuidados dele eram suficientes. Perdi contato da minha família biológica, mas hoje, sempre que pode, minha irmã mais velha vem me visitar. Sei através dela que tive algumas entradas no hospital psiquiátrico.Cheguei aqui com síndrome do pânico, fobia social, depressão e crise convulsiva", alegou.A cantora reclamou também sobre os 10 dias que passou no isolamento. "Somente fui retirada porque desmaiei, não sei por quanto tempo fiquei desacordada, estava sozinha e quando acordei com a testa sangrando fui me arrastando para cama. A guarda quando fez o confere viu minha testa machucada e me levou para o ambulatório. Fui atendida pela doutora e foi ela quem me tirou do isolamento e fui levada para a cela das grávidas, que cuidaram de mim", disse.Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), em dezembro, Flordelis foi colocada em isolamento depois que policiais penais encontraram um celular na cela que ela divide com outras três detentas, também punidas pela ocorrência. Na ocasião, ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Complexo de Gericinó, em Bangu, após sentir um mal-estar.Ainda na carta, a ex-deputada conta que sua saúde mental está piorando. "Já tive um AVC e já fui tratada em um hospital antes de vir para cá. Tenho crises convulsivas, me urino toda. Tive princípio de infarto, o que me salvou é que vomitei. As médicas daqui conseguiram me salvar. Aqui também sofri um apagão na fazendinha, uma queda horrível,bati com a parte da cabeça e do rosto do lado direito, quebrei meus dentes e meu joelho direito machucou bastante. Incrível que não me levaram nem para fazer um raio-x da cabeça e do rosto", disse.Segundo Flordelis, o crochê e a igreja têm ajudado com as crises. "Faço crochê o dia inteiro dentro da cela porque ouço vozes. Além de artesanato vou à igreja porque cantar e cuidar das pessoas me ajuda bastante. Faço parte do coral, a diretora autorizou e isso tem sido muito importante porque cantar faz eu me sentir livre e me dá forças para viver já que com as crises de ansiedade, o efeito é totalmente ao contrário, a vontade é de morrer de tanta aflição, me seguro em Deus e na minha fé", contou.Ela revelou problemas também no coração e no estômago. "O artesanato é muito mais que uma remissão pra mim. Dentro da sala faço crochê o tempo todo por causa das vozes, dos vultos. Para piorar, tenho tendinite nas costas, a dor é horrível, agora apareceu também uma dor na barriga que se espalha pelos rins esquerdo. Fui ao médico, ele passou antiinflamatório, só que não adiantou", disse.Por fim, Flordelis informou que não tem vontade de viver. "Preciso arrumar meus dentes pois machucam a minha boca, dificultando que eu coma. Me esforço para viver, pulo corda quando consigo. Essa dor na barriga a passou para minha perna esquerda, me fazendo mancar algumas vezes. Faço tudo para reagir, mas sozinha não estou conseguindo. A psiquiatra não me atende quando marca porque a demanda daqui é muito grande. Me ajude por favor", finalizou.