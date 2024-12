Flordelis está presa desde junho de 2021 e foi condenada a 50 anos de prisão - Reprodução

Publicado 07/12/2024 14:05

Rio - A ex-deputada federal Flordelis dos Santos, de 63 anos, foi encaminhada, na quinta-feira (5), à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Complexo de Gericinó, em Bangu, após sentir um mal-estar. Na quarta-feira, ela foi colocada em isolamento depois que policiais penais encontraram um celular na cela que ela divide com outras três detentas, também punidas pela ocorrência.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que Flordelis foi medicada e passa bem. Além disso, comunicou que vai abrir sindicância para apurar as circunstâncias envolvendo a apreensão do celular, enquanto a ex-deputada segue cumprindo sanção disciplinar.

A ex-parlamentar foi condenada a 50 anos e 28 dias, em novembro de 2022, por ser mandante do assassinato do marido e pastor Anderson do Carmo. O caso aconteceu em junho de 2019.

Flordelis respondeu por homicídio triplamente qualificado - motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima -, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada em regime fechado.

Já Simone dos Santos Rodrigues, filha da ex-deputada, recebeu uma pena de 31 anos, quatro meses e 20 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa armada.