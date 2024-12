Publicado 08/12/2024 00:00

Na manchete, entenda o impacto do pacote do governo Lula no seu bolso

Em D Mulher, Teresa Cristina celebra o desafio de apresentar o programa 'Samba na Gamboa'

Dia da Família, celebrado neste domingo, reforça o respeito às diferenças

Dia Internacional dos Direitos Humanos reafirma luta por igualdade e liberdade

Na coluna 'É o Bicho', tutores desvendam os mitos sobre os pitbulls

Entenda as novas gírias e abreviações usadas pelos jovens

Em Rio de Janeiro, Flordelis passa mal e é atendida na UPA

Em Ataque, Brasileirão chega à última rodada: Botafogo briga para ser campeão; Fluminense luta para escapar do rebaixamento; Flamengo e Vasco também jogam