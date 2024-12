Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investigam o caso - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 07/12/2024 19:36 | Atualizado 07/12/2024 22:20

Rio - Uma adolescente, de 17 anos, foi baleada após um policial militar reagir a uma tentativa de assalto, na manhã deste sábado (7), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O suspeito de tentar cometer o crime morreu.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados para a Estrada Velha do Pilar, na altura da Praça da Figueira, onde duas pessoas foram baleadas. A corporação informou que um PM estava em seu carro quando reagiu a uma tentativa de roubo, atingindo o suspeito e uma mulher. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já a jovem foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), ainda em Duque de Caxias. A prefeitura da cidade informou que M.E.P.S. deu entrada às 11h35 com um tiro no abdômen. Ela segue internada em um leito no Centro de Terapia Intensiva (CTI), em pós operatório imediato. Segundo o órgão, a adolescente está em bom estado geral, acordada, lúcida, orientada e respirando em ar ambiente.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). De acordo com a Polícia Civil, a investigação está em andamento para esclarecer a dinâmica dos fatos.