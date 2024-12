Balão caiu sobre uma fiação da Rua Osório de Almeida, na Urca, Zona Sul do Rio - Reprodução / Google Street View

Balão caiu sobre uma fiação da Rua Osório de Almeida, na Urca, Zona Sul do RioReprodução / Google Street View

Publicado 07/12/2024 20:48

Rio - Um balão caiu, na manhã deste sábado (7), sobre uma fiação da Rua Osório de Almeida, na Urca, Zona Sul do Rio. O quartel do Corpo de Bombeiros do Humaitá foi acionado por volta das 8h. Ninguém ficou ferido e não teve queda de luz no local.

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informou ao O DIA que, após a queda de um balão em uma rede de alta tensão, a Light foi acionada para o local. Segundo os militares, o balão estava apagado no momento da queda. A ocorrência foi encerrada por volta das 12h.