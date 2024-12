Marquinhos de Oswaldo Cruz iniciou os shows na 29ª Edição do Trem do Samba - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - A 29ª edição do Trem do Samba reuniu milhares de amantes do gênero musical para cantar e dançar, na tarde deste sábado (7), em um palco montado na Central do Brasil, na região central do Rio. O evento, idealizado por Marquinhos Oswaldo Cruz, comemora o Dia Nacional do Samba, ocorrido na última segunda-feira (2).

A festividade começou às 15h no Palco Seu Monarco com a presença do próprio Marquinhos Oswaldo Cruz e com as Velhas Guardas do Império Serrano, Mangueira, Salgueiro e Vila Isabel. Ao DIA, o cantor elogiou a união das pessoas na comemoração.

"É muito gratificante comemorar o Dia Nacional do Samba porque foi o Trem do Samba que trouxe essa tradição. Não que tenha sido o pioneiro, já acontecia isso em Salvador, mas foi o Trem do Samba que popularizou isso. Não é simplesmente um show, é uma celebração. E tá comemorando isso de novo na Central pelo 29º ano seguido é gratificante. Sabendo que o samba é o gênero de música mais complexo do mundo, que tem diversos subgêneros, a gente jamais abriu para qualquer outra coisa na luta por esse samba tradicional. Esse ano vai ser muito legal, dar essa expectativa para o próximo 30º ano, mas muito mais em função da animação da cidade. É o único dia que a cidade do Rio de Janeiro se encontra de verdade. Tem muita gente que só anda de trem nesse dia. E por conta do que? Por conta do Trem. Então é uma felicidade muito grande", destacou.

Às 18h04, saiu o primeiro trem em direção a Oswaldo Cruz, na Zona Norte, onde há mais três palcos montados. A primeira composição levará apenas os convidados. Entretanto, outros quatro trens partiram às 18h24, 18h44, 19h04 e 19h24, com muito samba, direto para o bairro considerado um dos berços do samba no Rio. Cerca de 100 mil pessoas utilizaram as composições.

O Trem do Samba é inspirado na viagem de trem que Paulo da Portela, fundador da escola localizada em Oswaldo Cruz, e outros sambistas faziam no século 20 para fugir da repressão policial ao gênero musical. Eles embarcavam justamente na composição das 18h04. Como tradição, convidados do evento andam no trem do mesmo horário em direção ao bairro.

A comemoração seguiu com rodas de samba dentro das composições até o destino final. Para embarcar nessa festa, exclusivamente na ida, bastava levar 1 kg de alimento não perecível e trocar pelo bilhete na Central do Brasil. Quando acabaram as passagens para esses trens, os passageiros puderam ir até Oswaldo Cruz pelos trens da grade regular do dia.



De acordo com a SuperVia, neste sábado (7), durante toda a operação, os trens sentido Central do Brasil não realizarão parada em Oswaldo Cruz e Piedade. Será necessário ir até Engenho de Dentro e realizar transferência para trens sentido Japeri e Santa Cruz.

Para a volta, a passagem tem que ser comprada de forma antecipada ou a pessoa pode optar pelo RioCard Mais. Os três de Oswaldo Cruz para Central saem das 23h40, 00h20 e 1h10; para Santa Cruz das 00h, 00h40, e 1h20; e para Japeri das 23h50, 00h30 e 1h.

A grande novidade da edição deste ano foi a parceria com a Embratur com a criação da rota Caminhos do Samba, também com a curadoria de Marquinhos de Oswaldo Cruz. A partir deste sábado (7), turistas brasileiros e estrangeiros terão um passeio gratuito por dez pontos históricos do bairro, com suportes de audioguias multilíngues e narrativas históricas acessíveis por QR Codes.



“O Rio é o principal destino turístico do país. Muita gente vem pra cá por causa do samba, mas as informações sobre as origens deste símbolo do nosso povo não eram acessíveis. Oswaldo Cruz é um museu a céu aberto. Agora você poderá vir aqui e saber quem foi Tia Ciata, Tia Doca, saber que um dia Walt Disney esteve aqui bebendo com Paulo da Portela e tirou deste encontro a inspiração para criar o Zé Carioca. Isso aqui é Brasil na veia”, disse Marcelo Freixo, presidente da agência.

Programação

A festa continuou em Oswaldo Cruz com três palcos montados em ruas da região, além mais de 20 rodas de samba espalhadas pelo bairro. Os shows começaram a partir das 19h.

Entre as atrações do Palco Candeia, montado na Rua João Vicente, estão Mauro Diniz, Marcelinho Moreira e Toninho Geraes.

Já Terreiro de Crioulo, com a participação especial da Cassiana Pérola Negra, Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador se apresentam no Palco Tia Doca, na Rua Átila da Silveira.

Já No palco Manacéia, na Praça Paulo da Portela (Portelinha), Dorina e Mulheres na Roda de Samba, a Velha Guarda da Portela e Pretinho da Serrinha comandam a festa.

A festa, no entanto, não se resumiu aos palcos principais. A cada esquina uma roda de samba animava as milhares de pessoas que lotaram Oswaldo Cruz. A tradicional Roda do Bip Bip tomou conta do Bar do Iran. Já o Samba da Volta lotou o Quintal da Pirapora. No Buraco do Galo, a festa ficou por conta do grupo Fator Principal. A filha de Martinho da Vila, Analimar, comandou o pagode no Bar do Paulinho.

*Colaboração de Reginaldo Pimenta