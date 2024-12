O incêndio aconteceu no fim da manha deste sábado(7) - Divulgação

Publicado 07/12/2024 17:56

Rio - Um transformador pegou fogo no final da manhã deste sábado (7) na Rua Floriano Peixoto, em frente ao Colégio Santos Dias, no bairro de Neves, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Não houve vítimas nem feridos, e a energia no local já foi restabelecida.



O incidente assustou os moradores que passavam pelo local no momento do incêndio. Em imagens que circulam na internet, é possível ver as chamas em meio às árvores, sobre o muro da escola. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Niterói foi acionado por volta das 10h da manhã para controlar as chamas.



Por volta das 11h, o fogo já havia sido controlado. Por meio de nota, a Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia na região, informou que a energia já foi normalizada para todos os clientes afetados pela ocorrência na Rua Floriano Peixoto.

A concessionária também informou que está apurando as causas do problema.