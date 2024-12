A seleção do Peru, composta por refugiados e imigrantes - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 07/12/2024 16:49

Rio - O município do Rio recebe, neste fim de semana, a terceira edição da Copa dos Refugiados e Imigrantes. O evento reúne pessoas de 12 países diferentes para promover atividades esportivas, que incluem desde torneios de futebol até diversas oficinas que promovem a inclusão e interação desses povos. Na partida deste sábado (7), oito times se classificam para a semifinal e a final, que acontecem no próximo dia 14.

Entre os países envolvidos estão Angola, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, França, Guiné-Bissau, Haiti, Peru, República Democrática do Congo, Senegal e Venezuela. O encontro teve sua primeira edição no Rio em 2018 e tem o objetivo de apoiar refugiados e imigrantes que, com frequência, são marginalizados devido ao racismo e à xenofobia.



Sua última edição, em 2023, realizada em seis estados diferentes do Brasil, contou com a participação de mais de 1.230 atletas e teve como campeão o time do Haiti. Em 2024, o evento ocorrerá a nível estadual, nacional e internacional.

Organizada pela PDMIG, a iniciativa conta, desde 2014, com o apoio da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), da Organização Internacional para as Migrações (OIM), do Ministério da Justiça e de empresas públicas e privadas de diversos segmentos, além de governos estaduais e municipais.



Além deste sábado, a final do campeonato acontece no próximo sábado(14), das 9h às 17h40, no Aterro do Flamengo, campos 1 e 2, em frente ao Teatro Prudential. O endereço é Rua do Russel, 804 - Glória.