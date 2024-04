Flordelis está presa desde junho de 2021 e foi condenada a 50 anos de prisão - Reprodução

Publicado 05/04/2024 10:50 | Atualizado 05/04/2024 10:52

Rio - A Justiça do Rio decidiu que dois filhos e a neta da ex-deputada Flordelis passem por um novo julgamento. Rayane dos Santos, neta biológica da ex-deputada e Marzy Teixeira e André Luiz de Oliveira, filhos adotivos, haviam sido inocentados em decisão do Tribunal do Júri de Niterói em novembro de 2022.

Os desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro consideraram a decisão contrária à prova dos autos. Com isso, Rayane, Marzy e André Luiz vão passar por um novo julgamento no plenário do júri sobre a morte do pastor Anderson do Carmo.

Além disso, a decisão também negou, por unanimidade, o recurso de Flordelis contra a sentença que a condenou a 50 anos de prisão pela morte de seu marido, morto em junho de 2019.

A pastora foi considerada culpada pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, além uso de documento falso e associação criminosa armada.

A Justiça também manteve a condenação de Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica de Flordelis, a 31 anos e 4 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa armada.

Carlos Ubiraci Francisco da Silva, filho afetivo, e Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis, também entraram com uma apelação contra a sentença, que foi igualmente rejeitada pelos desembargadores.