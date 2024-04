Após incêndio, o ônibus ficou completamente destruído - Divulgação

Publicado 05/04/2024 09:34 | Atualizado 05/04/2024 09:55

Rio - Um ônibus foi incendiado na noite de quinta-feira (4) na Avenida Benvindo de Novaes, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, homens armados renderam o motorista e mandaram que todos os passageiros saíssem do veículo.



Ainda segundo a corporação, agentes do 31º BPM (Barra da Tijuca) foram acionados para a ocorrência. No local, testemunhas relataram que os bandidos saíram da comunidade do Fontela, e que eles só atearam fogo no ônibus após todos saírem do veículo. Ninguém se feriu.



O coletivo incendiado era da linha 954 (Recreio x Taquara) da Transportes Futuro e ficou completamente destruído.

Imagens mostram ônibus completamente destruído após ser incendiado por bandidos na Avenida Benvindo de Novaes, no Recreio.#Incendio #Crime #ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/XP7XhlqK65 — Jornal O Dia (@jornalodia) April 5, 2024

Segundo a Rio Ônibus, esse é o quarto ato criminoso somente este ano, que resulta em 28 veículos queimados nos últimos 12 meses.



"Os números escancaram a violência que prejudica a vida de passageiros e rodoviários cariocas todos os dias. O Rio Ônibus repudia o episódio e reforça o apelo para que as autoridades competentes atuem em prol da segurança da população carioca. Incendiar ônibus é crime contra o patrimônio público", disse em nota.



Após o incêndio ser controlado, o ônibus foi rebocado e a via liberada. A ocorrência foi encaminhada para a 42ª DP (Recreio).