Matheus do Nascimento da Costa estava foragido há seis anos por um crime de latrocínio - Divulgação

Publicado 05/04/2024 21:01 | Atualizado 05/04/2024 21:16

Rio - Um homem, considerado foragido da Justiça há seis anos pelo crime de latrocínio, foi preso nesta sexta-feira (5), na Ilha do Governador, Zona Norte. Matheus do Nascimento da Costa tentou se esconder dentro de um prédio, mas acabou se entregando.

A ação foi realizada por agentes da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e da 37ª DP (Ilha do Governador). De acordo com a Seap, o criminoso era monitorado pela subsecretaria há meses e, nesta sexta, os policiais conseguiram a informação de seu esconderijo.

A investigação apontou que Matheus se escondia na casa de seu irmão, na Ilha. Ao perceber a chegada dos agentes no local, o acusado não respeitou a ordem dos policiais e fugiu. Ele se escondeu em um prédio e se entregou após uma negociação com as equipes.

Matheus tinha um mandado de prisão em aberto por um crime de latrocínio cometido em 2018 na região de Praia Seca, em Araruama, na Região dos Lagos do Rio. Ele era considerado foragido desde então.

A prisão do acusado foi registrada na 37ª DP (Ilha do Governador).