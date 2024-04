De acordo com a SMTR RIO, a transferência deverá ser feita por meio do sistema Radar - Divulgação

De acordo com a SMTR RIO, a transferência deverá ser feita por meio do sistema RadarDivulgação

Publicado 05/04/2024 19:09 | Atualizado 05/04/2024 19:37

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) informou que já está disponível o pagamento via PIX das multas de trânsito emitidas pela Prefeitura do Rio. A transferência deverá ser feita por meio do Radar, um sistema desenvolvido pelo Serpro, empresa pública do Governo Federal. A medida é válida para as multas ocorridas desde maio de 2023.

Clientes de qualquer banco podem realizar o pagamento por meio dessa modalidade. Nessa fase inicial, a baixa de pagamento no sistema ocorrerá em até 30 minutos. Em breve, o registro será instantâneo.