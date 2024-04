A região dos Arcos da Lapa é um dos alvos dos criminosos - Divulgação

Publicado 05/04/2024 18:44 | Atualizado 05/04/2024 18:51

Rio - Quatro criminosos foram presos em flagrante durante operação da Polícia Civil, na madrugada desta sexta-feira (5), na Lapa, região central do Rio. Segundo investigadores da 5ª DP (Mem de Sá), os bandidos atuavam no fim da noite, início da madrugada e tinham como alvo frequentadores de boates e bares no entorno dos Arcos da Lapa.

O golpe começava com uma falsa ação de ajuda às vítimas em vulnerabilidade e alcoolizadas. A ação camufla o roubo que, em muitos casos, também termina em agressões.

De acordo com a corporação, no momento da prisão, dois dos criminosos chegaram a lutar com os policiais, mas foram contidos. Bandidos que atuavam em apoio ao grupo atiraram nos policiais, mas uma parte conseguiu fugir.



Após o roubo, os criminosos repassavam os pertences para outros integrantes do grupo, que, com bicicletas ou motos, os levavam para serem vendidos no mercado popular da Uruguaiana, no Centro.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que as investigações para identificar outros integrantes da organização criminosa continuam.