A 20ª DP (Vila Isabel) investiga o caso para identificar o motorista - Reprodução

Publicado 05/04/2024 16:44 | Atualizado 05/04/2024 16:51

Rio - Um homem de 23 anos foi atropelado por um taxista, nesta quarta-feira (3), na Rua Torres Homem, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Vinícius Matos foi socorrido pelos bombeiros e levado para o Hospital Souza Aguiar, no Centro. O motorista do táxi fugiu sem prestar socorro.



Os bombeiros foram acionados por às 23h55. A família informou que os ferimentos mais graves foram no rosto e o rapaz foi submetido a uma cirurgia no maxilar. A direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informou que Vinícius segue internado e apresenta quadro de saúde estável.



Imagens de uma câmera de segurança registraram o atropelamento. O jovem aparece caminhando quando é atingido pelo táxi e é arremessado pelo ar. O motorista não parou para ajudá-lo.

De acordo com a Polícia Civil, a 20ª DP (Vila Isabel) está investigando o caso para tentar identificar o motorista.