Sistema de fornecimento Imunana-Laranjal foi contaminado com tolueno - Cedae

Publicado 05/04/2024 16:21 | Atualizado 05/04/2024 16:55

Rio - Análises feitas pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio (Cedae) mostram que, após 60 horas da interrupção no fornecimento de água, a concentração de tolueno encontrado no manancial de captação do Sistema Imunana-Laranjal caiu quase pela metade desde às 5h59 de quarta-feira (3): antes, o acúmulo era de 59 microgramas por litro (mcg/l), agora, é de 31mcg/l.De acordo com a Cedae, a Legislação de Potabilidade permite apenas 30 microgramas a cada litro, número que está próximo da quantidade analisada. A companhia tenta iniciar o reabastecimento de forma gradual ainda nesta sexta-feira (5), mas esclarece que, "além de diminuir a concentração da substância, é preciso assegurar uma tendência de redução e que a queda se manteve estável".A seca afeta quatro municípios da Região Metropolitana do Rio, além de Paquetá, na capital. São, portanto, mais de duas milhões de pessoas que moram em Niterói, Itaboraí, São Gonçalo e Maricá sem água nesse período. E mesmo com eventual religação, a Águas do Rio já disse que a distribuição à população atingida será restabelecida gradativamente em 72 horas.Devido às incertezas acerca do drama, centenas de pessoas lotaram os supermercados da região, entre quinta e sexta-feira, a fim de estocar garrafas d água mineral. Pela manhã desta sexta, grandes redes da região oceânica de Niterói já estão sem água para vender.

Mercados de Niterói estão sem água nas prateleiras Renan Areias / Agência O Dia

Ao DIA, José Edmar, advogado de 65 anos, disse que mora em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, mas precisou tomar banho no seu escritório, que fica no Centro do Rio. "Fomos pegos de surpresa, na quarta-feira a água já estava muito fraca. Compramos várias garrafas no mercado para compensar. A caixa está seca desde ontem à noite", relata.Já em São Gonçalo, Ana Letícia, 45, residente do Galo Branco, reclamou da falta de água nos mercados da cidade. "Não estamos conseguindo comprar água. No mercadinho próximo à minha casa não tem mais nada.Para amenizar a crise ao menos em estabelecimentos emergenciais, a Cedae disponibilizou cinco caminhões-pipa para atender hospitais e clínicas de saúde em São Gonçalo, de acordo com a necessidade da Prefeitura. Já a Águas do Rio enviou 32 caminhões para "hidratar" hospitais, clínicas e prontos socorros das cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Ilha de Paquetá.Com a falta d'água, escolas municipais de São Gonçalo e Niterói suspenderam as aulas. Segundo a Prefeitura de Niterói, foram suspensas as aulas em 13 escolas que foram mais afetadas. Já no município vizinho as aulas só serão retomadas quando o abastecimento estiver normalizado. Os demais serviços da prefeitura seguem normalmente.