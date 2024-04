Sistema de fornecimento Imunana-Laranjal foi contaminado com tolueno - Cedae

Publicado 05/04/2024 13:54 | Atualizado 05/04/2024 17:12

Ao, Ivanete Souza, de 48 anos, moradora do Largo da Batalha, em Niterói, conta sobre as dificuldades com a interrupção do serviço. "Está sendo um transtorno pra todo mundo. Não dá para tomar banho, lavar louça, fazer comida e limpar a casa. Hoje, para ir trabalhar, tive que tomar banho com água mineral, mesmo estando uma fortuna nos mercados", desabafou.José Edmar, advogado de 65 anos, mora em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, mas precisou tomar banho no seu escritório, que fica no Centro do Rio. "Fomos pegos de surpresa, na quarta-feira a água já estava muito fraca. Compramos várias garrafas no mercado para compensar. A caixa está seca desde ontem à noite", relata.Já em São Gonçalo, Ana Letícia, 45, residente do Galo Branco, reclamou da falta de água nos mercados da cidade. "Não estamos conseguindo comprar água. No mercadinho próximo à minha casa não tem mais nada. Vou procurar em postos de gasolina. Ainda tem um restinho de água na caixa, então precisamos economizar muito. Estou com roupa até o teto para lavar e com problemas para fazer comida. Também estou procurando um lugar para dar banho na minha filha, que tem necessidades especiais."Ana conta, ainda, que tentou contratar um caminhão-pipa, mas quase levou um golpe. "Ontem achei um caminhão que estava mais barato do que o normal, mas a moça pediu para eu fazer o pagamento antes da entrega. Hoje, fui pesquisar novamente e a empresa desapareceu. Provavelmente tentaram se aproveitar da minha situação."Publicações nas redes sociais mostraram pessoas comprando grandes quantidades de garrafas de água mineral nos mercados da região. Pela manhã desta sexta, grandes redes da região oceânica de Niterói já estão sem água para vender. Além de Niterói e São Gonçalo, Itaboraí, Inoã, Itaipuaçu e Ilha de Paquetá também estão sem fornecimento.A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) suspendeu, na madrugada da última quarta, a operação do sistema Imunana-Laranjal, que abastece os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Inoã, Itaipuaçu e Ilha de Paquetá, após identificar a presença da substância tóxica tolueno na área de captação da água. O fornecimento já soma mais de 54 horas de interrupção.