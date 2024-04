Roseana Murray, de 73 anos, está internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo - bia hetzel

Publicado 05/04/2024 20:10 | Atualizado 05/04/2024 20:16

Rio - Três responsáveis pelos cachorros da raça pitbull, que atacaram a escritora Roseana Murray, de 73 anos, foram presos em flagrante nesta sexta-feira (5), em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, pelo crime de maus-tratos a animais. A vítima teve uma das orelhas e o braço direito amputados devido aos ferimentos.

O delegado André Luiz Bueno, titular da 124ª DP (Saquarema), disse ao DIA, que os presos também foram autuados pelos crimes de omissão e cautela na guarda do animal e lesão corporal. A investigação apontou que os moradores da casa onde os cães estavam deixaram o portão aberto, o que possibilitou a fuga dos animais e o ataque à escritora.

"Os crimes iniciais que deflagraram na prisão sobre maus-tratos seria primeiro a omissão e cautela na guarda do animal, que acabou vitimando a senhora Roseana. Eles deixaram o portão da residência deles aberto, o que possibilitou que os cachorros saíssem e atacassem a vítima. Um detalhe é que a vítima é vizinha deles. Ela sempre faz esse trajeto matinal de passear pela calçada e acabou, no dia de hoje, sendo atacada por esses animais", disse.

De acordo com o delegado, o crime de lesão corporal foi registrado na forma culposa, mas a tipificação pode mudar caso a investigação comprove o dolo eventual, ou seja, que os responsáveis sabiam sobre o risco e a chance de algo acontecer com a soltura dos animais.

"Além da omissão e cautela na guarda do animal, eles vão responder por lesão corporal culposa. A investigação vai prosseguir considerando relatos de testemunhas de que isso não é a primeira vez que acontece e que essa lesão corporal culposa pode evoluir para uma lesão dolosa, considerando a questão do dolo eventual. Ao final da investigação, nós podemos chegar nessa conclusão ou não", completou.

Roseana Murray foi atacada durante uma caminhada na Avenida Ministro Salgado Filho, no bairro Gravatá, em Saquarema, nesta sexta-feira (5). A vítima foi socorrida e encaminhada de helicóptero do Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.



Após a cirurgia, o quadro de saúde da vítima é considerado estável. De acordo com o hospital, a escritora foi avaliada por um neurocirurgião, cirurgião geral, ortopedista e um cirurgião bucomaxilofacial. A unidade afirmou que Roseana teve parte do rosto e braços dilacerados e foi levada com urgência para o centro cirúrgico da unidade. Os médicos precisaram amputar o braço direito e uma das orelhas de Roseana, que ficaram dilacerados.

Segundo dados do Heat, nas últimas três semanas, oito crianças e dois idosos foram atacados por cachorros. As vítimas foram mordidas em Niterói, São Gonçalo, Magé, Araruama e Cachoeiras de Macacu.

Já os pitbulls foram levados para um abrigo da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais de Saquarema, onde ficarão sob cuidados.