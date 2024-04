Roseana Murray tem cerca de 100 livros publicados - Divulgação / Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/04/2024 11:12

Rio - A escritora Roseana Murray, de 73 anos, foi atacada por três pitbulls na manhã desta sexta-feira (5) durante uma caminhada na Avenida Ministro Salgado Filho, no bairro Gravatá, em Saquarema, Região dos Lagos.

Bombeiros do quartel do município foram acionados às 6h13 para socorrer a vítima, que foi encaminhada de helicóptero ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. De acordo com o hospital, a escritora foi avaliada por um neurocirurgião, cirurgião geral, ortopedista e um cirurgião bucomaxilofacial. A unidade disse, ainda, que Roseana teve parte do rosto e braços dilacerados e foi levada com urgência para o centro cirúrgico da unidade.

O dono dos cachorros foi levado pela Polícia Militar para a 124ª DP (Saquarema), onde o caso foi registrado. A Polícia Civil informou que investiga os crimes de maus-tratos a animais, lesão corporal culposa e omissão na cautela de animais. Segundo a corporação, o tutor dos animais prestou depoimento e as investigações estão em andamento para apurar os fatos.

Os pitbulls serão levados para um abrigo da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais do município.

Nas últimas três semanas, 8 crianças e 2 idosos deram entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) atacados por cachorros. Os dados foram divulgados pela unidade. As vítimas foram mordidas em Niterói, São Gonçalo, Magé, Araruama e Cachoeiras de Macacu. O hospital informou que duas crianças seguem internadas e ninguém morreu.

Roseana Murray

Roseana Murray nasceu em 1950, no Rio. A escritora é formada em Literatura Francesa pela Aliança Francesa, Universidade de Nancy e começou a escrever poesia para crianças nos anos 80. Atualmente, Roseana é autora de mais de cem livros de poesia e contos para crianças, jovens e adultos.