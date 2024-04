Ailton Krenak toma posse na ABL, se tornando primeiro indígena a ocupar cadeira na instituição - Reprodução

Ailton Krenak toma posse na ABL, se tornando primeiro indígena a ocupar cadeira na instituiçãoReprodução

Publicado 05/04/2024 21:45 | Atualizado 05/04/2024 21:46

Rio - O escritor e ambientalista Ailton Krenak tomou posse na Academia Brasileira de Letras (ABL) , nesta sexta-feira (5), em cerimônia realizada na sede da entidade, no Centro do Rio. Ele é o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na instituição.

"Espero que o Brasil inteiro e os outros brasileiros possam entender que nós estamos virando uma página da relação da Academia Brasileira de Letras com os povos originários. Eu já disse que eu venho para cá para trazer línguas nativas do Brasil para um ambiente que faz a expansão da lusofonia. A ABL é portuguesa e eu trago para cá as línguas indígenas. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande na história do Brasil", disse Ailton antes de sua posse.

Ele foi eleito por 23 votos, superando Mary Del Priore, que teve 12 votos e Daniel Munduruku, com 4, e vai ocupar a cadeira 5, vaga com a morte do historiador José Murilo de Carvalho, em agosto de 2023.

No X, antigo Twitter, Gilberto Gil celebrou a posse de Ailton Krenak. "Emocionante momento na Academia Brasileira de Letras: a posse de Ailton Krenak, uma voz fundamental para nossa cultura. Certamente será um grande acadêmico", afirmou.

