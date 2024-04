Ailton Krenak é reconhecido pelo trabalho em prol da preservação das culturas indígenas - Reprodução / Instagram

Ailton Krenak é reconhecido pelo trabalho em prol da preservação das culturas indígenasReprodução / Instagram

Publicado 04/04/2024 13:49

Rio - A cerimônia de posse do ambientalista, filósofo e poeta Ailton Krenak na Academia Brasileira de Letras será realizada nesta sexta-feira (5), às 20h, na sede da entidade, no Centro do Rio. Krenak ocupará a cadeira 5, vaga com a morte do historiador José Murilo de Carvalho, em agosto de 2023.

Ele foi eleito por 23 votos, superando Mary Del Priore, que teve 12 votos e Daniel Munduruku, com 4.

O evento, que é restrito a convidados, será transmitido pelo site da ABL e pelo canal de Youtube da entidade.



Krenak afirma que uma de suas intenções é convidar a ABL para criar uma plataforma, que tenha uma experiência parecida com uma plataforma que já existe, a Biblioteca Ailton Krenak, disponível para quem deseja ter acesso a centenas de imagens, textos, filmes e documentos.



"Poderíamos fazer isso com todas as línguas nativas. Teria tudo a ver com a Academia Brasileira de Letras incluir mais umas 170 línguas além do português. Se olhamos os acervos que já existem, o Museu do Índio tem um acervo muito antigo de registros de narrativas, algumas delas só na língua materna. Vamos traduzilas com uma tradução simultânea e as pessoas vão poder ouvir. Podemos fazer isso junto com todas as etnias que estão envolvidas no resgaste linguístico. A Unesco declarou essa década, a segunda década das línguas indígenas. Podemos chamá-la para dar um pouco mais de publicidade junto com a ABL, porque quando está na web, está no mundo, deixa de estar apenas no site. A ideia é priorizar a oralidade, e não o texto. O que ameaça essas línguas é a ausência de falantes", afirmou no dia da eleição.