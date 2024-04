Rayssa da Silva e o namorado, que está foragido, são suspeitos de matarem um motorista de aplicativo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 04/04/2024 10:42 | Atualizado 04/04/2024 11:44

corpo de Marcelo Cordeiro Oliveira, de 60 anos, foi encontrado em um valão do bairro. Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta quarta-feira (3), Rayssa da Silva Narciso, suspeita de matar um motorista de aplicativo em Rio das Pedras, na Zona Norte, em janeiro deste ano. Odo bairro.

De acordo com a polícia, Rayssa e o namorado, João Victor dos Santos de Carvalho, que é considerado foragido, solicitaram uma corrida através de um aplicativo e, durante a viagem, asfixiaram e mataram a vítima. A dupla abandonou o corpo no valão e ficou com o carro de Marcelo até o dia seguinte. O veículo dele foi encontrado em Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a mais de 60 quilômetros de distância de onde o corpo foi achado.



O corpo de Marcelo foi encontrado boiando em um rio que cruza a Avenida Engenheiro Souza Filho. Na ocasião, a Polícia Militar informou que agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para o local e encontraram o cadáver.



As investigações revelam, ainda, que Rayssa e João Victor agrediram o motorista para obter a senha do aplicativo do banco e realizar transferências.

A suspeita foi encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. As investigações da corporação vão continuar para localizar João Victor.