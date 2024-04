Publicado 05/04/2024 00:00

Durante entrevista nesta quarta, Alckmin reforçou compromisso do governo em zerar déficit das contas públicas. Apesar de ceticismo do mercado, fala foi muito positiva. Responsabilidade fiscal é requisito básico para avanço consistente da economia.

Em flagrante violação à soberania da Guiana, Maduro promulga lei que anexa Essequibo à Venezuela e prossegue com plano de roubar mais da metade do território do país vizinho. Nações democráticas precisam conter expansionismo absurdo do ditador.