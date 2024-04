João Victor dos Santos de Carvalho foi preso por agentes da 50ª DP (Itaguaí) - Reprodução

Publicado 04/04/2024 22:07 | Atualizado 04/04/2024 22:19

A prisão de João foi realizada por agentes da 50ª DP (Itaguaí). De acordo com o delegado Bruno Enrique de Abreu Menezes, os agentes receberam uma informação de que João Victor estava escondido no Complexo da Maré e ia fugir. Os policiais conseguiram interceptar o suspeito no bairro de Inhaúma.

Segundo a investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), João e Rayssa solicitaram uma corrida por meio de um aplicativo e, durante a viagem, asfixiaram e mataram a vítima. Antes do crime, eles teriam agredido Marcelo para pegar o dinheiro de suas contas bancárias.

A dupla abandonou o corpo em um valão em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, e ficou com o carro de Marcelo até o dia seguinte. O veículo da vítima foi encontrado em Saracuruna, na Baixada Fluminense, a mais de 60km de distância de onde o corpo foi achado.

João vai prestar depoimento nesta sexta-feira (5) na DHC. Já a namorada Rayssa foi presa na quarta-feira (3) por agentes da especializada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.