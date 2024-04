Carreta ficou destruída após acidente - Divulgação

Publicado 04/04/2024 19:37 | Atualizado 04/04/2024 19:40

Rio - Um caminhoneiro, não identificado, morreu em um acidente na tarde desta quinta-feira (4), na Via Dutra (BR-116), na altura do município de Barra Mansa, região Sul Fluminense, na pista sentido São Paulo. A CCR RioSP, concessionária que administra o trecho, informou que um engavetamento envolveu três carretas. Os outros motoristas tiveram ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou as faixas no km 271 enquanto aguarda perícia técnica e remoção do corpo. Os veículos precisam fazer um desvio pelo posto da corporação localizado no trecho.