Willian Bandeira de Menezes caiu no mar de São ConradoReprodução / Redes sociais

Publicado 04/04/2024 18:15

Rio - O Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta quinta-feira (4), o corpo de Willian Bandeira de Menezes, de 23 anos, que estava desaparecido após cair no mar de São Conrado, na Zona Sul, no domingo. O morador da Rocinha teria se desequilibrado durante uma caminhada com seu irmão.

De acordo com os militares, o corpo foi encontrado por volta das 10h, próximo ao clube Costa Brava. As buscas duraram cerca de 96 horas, com auxílio de aeronaves, drones, mergulhadores e motos aquáticas. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro para reconhecimento.

Nas redes sociais, Joélio Bandeira, irmão de Willian, publicou uma vaquinha para auxiliar no transporte do corpo para o Ceará, onde nasceu e deve ser sepultado.

Willian caminhava com o irmão na ciclovia do Elevado do Joá pouco antes do acidente, como mostra um vídeo publicado por Joélio. Os dois teriam acessado uma trilha para chegar mais perto das pedras, mas Willian escorregou e caiu desacordado no mar.