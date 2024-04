Rafaella Torres foi sequestrada e morta em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio - Reprodução

Publicado 04/04/2024 19:01 | Atualizado 04/04/2024 19:34

Rio - Três suspeitos de envolvimento na morte de Rafaella Torres, de 35 anos, foram presos, na quarta-feira (3), em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. Ela foi sequestrada por um homem armado em março e seu corpo foi encontrado carbonizado dentro do próprio veículo. O bombeiro Silvio Denis Cabral de Oliveira, de 42 anos, ex-marido da vítima, apontado como o autor do feminicídio , foi preso dias após o crime.

O trio encontrado nesta quarta tinha mandados de prisão em aberto crime. Os suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas, foram localizados e capturados após um trabalho de inteligência de agentes da 124ª DP (Saquarema). A investigação segue em andamento.



Mãe de três filhos, Rafaella sumiu na noite do dia 16 de março. Ela estava em seu carro dando carona para um amigo quando outro veículo emparelhou. Um homem armado, que seria o bombeiro Silvio Denis, desceu e a sequestrou. O amigo de Rafaella conseguiu fugir. Posteriormente, o suspeito voltou para pegar o carro da vítima.

O corpo de Rafaella foi encontrado carbonizado dentro do próprio veículo, no dia seguinte ao sequestro. A investigação da 124ª DP apontou a participação do bombeiro no crime após ouvir testemunhas e analisar câmeras de segurança. De acordo com a investigação, ele não aceitava a separação.

Silvio Denis foi preso no dia 18 de março após a Justiça do Rio expedir um mandado de prisão temporária contra ele. A prisão contou com o apoio do setor de Inteligência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), que instaurou procedimento interno para apurar a conduta do militar.