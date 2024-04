Padre Alexandre Paciolli, acusado de estupro e importunação sexual, foi encontrado em Fortaleza, capital do Ceará - Reprodução

Publicado 04/04/2024 16:20 | Atualizado 04/04/2024 16:35

Rio - Após tomar conhecimento sobre as acusações de estupro e importunação sexual, a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro informou que afastou o padre Alexandre Paciolli Moreira de Oliveira, preso na quarta-feira (3) em Fortaleza, capital do Ceará. Uma investigação interna foi aberta para apurar os fatos.

Em nota, a Arquidiocese disse que o sacerdote está afastado de todas as suas funções eclesiásticas, desde antee de sua prisão, logo quando souberam sobre as acusações. A sindicância segue em andamento para investigar as denúncias.

"Essa medida reflete o compromisso da Arquidiocese com a integridade e a Justiça, seguindo os procedimentos legais estabelecidos pela legislação da Igreja para tais situações, colaborando também com as autoridades civis na apuração dos fatos", diz o pronunciamento.

De acordo com as investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo, Alexandre abusou sexualmente de uma mulher, no município da Região Serrana, ao se prevalecer da fé da vítima, que não conseguiu resistir, pois via o padre comoo seu sagrado protetor. Após o relato, a especializada instaurou um inquérito sobre o caso, que terminou na decretação de sua prisão. Com apoio da Polícia Civil do Ceará, os agentes encontraram o sacerdote na cidade de Fortaleza, onde ele possui familiares.

A Polícia Civil esclareceu que existem outras investigações policiais em andamento contra o padre em outras regiões do Estado do Rio sobre os mesmos crimes que resultaram em sua prisão.

Denúncia do MPRJ

No fim de março, o Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou Alexandre pelos crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável. Os crimes teriam sido cometidos contra a mulher entre agosto de 2022 e janeiro de 2023 no município de Nova Friburgo.

A denúncia ressalta que o acusado é um líder religioso da Igreja Católica, considerado carismático e influente. O padre já foi reitor da Igreja da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio), responsável pela Igreja de São José, na Lagoa, Zona Sul do Rio, e apresentador na TV Canção Nova. Alexandre também fundou a Comunidade Olhar Misericordioso.

Na televisão, Paciolli chegou a comandar um programa dedicado às mulheres, denominado "Mulheres de Fé", e, nas redes sociais, alcança cerca de 200 mil pessoas por meio de sua conta pessoal e da conta de sua comunidade.

Diante da denúncia, a1ª Vara Criminal de Nova Friburgo expediu mandado de prisão preventiva contra o religioso, que foi na casa de seu pai.