O vereador Zé Domingos teve sua residência atacada a tirosReprodução / Instagram

Publicado 05/04/2024 12:33 | Atualizado 05/04/2024 12:43

Rio – A casa do vereador José Domingos do Rosário (PTB), em Itaguaí, na Baixada Fluminense, foi atacada a tiros na noite desta quinta-feira (4). Segundo a Polícia Civil, não houve feridos e a investigação está em andamento na 50ª DP (Itaguaí) para apurar a motivação do crime.

Zé Domingos, como é conhecido, foi ouvido pelos agentes e a perícia foi solicitada para o local, que fica no bairro de Vila Margarida.

De acordo com informações da Câmara Municipal de Itaguaí, José Domingos do Rosário tem 69 anos e foi candidato pela primeira vez em 1997. Ele está em seu 5º mandato como vereador.

Procuradas, as assessorias do político e da Câmara Municipal da cidade ainda não se manifestaram. O espaço está aberto.