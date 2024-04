Amélia Maria morreu baleada - Reprodução

Amélia Maria morreu baleadaReprodução

Publicado 05/04/2024 19:47

Rio - Uma idosa Amélia Maria de Araújo Tavares morreu após ter sido baleada no fim da tarde desta sexta-feira (5) na Gardênia Azul, na Zona Oeste. A vítima teria sido atingida durante um confronto entre milicianos e traficantes na região.

A vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus, mas chegou morta à unidade. Informações preliminares apontam que Amélia foi baleada no peito por causa de um tiroteio envolvendo dois homens em uma moto que passaram atirando.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que agentes do Batalhão de Choque (BPChq) intensificaram o policiamento na região. Além disso, ressaltaram que não havia operação da corporação no momento em que a idosa foi baleada.

A Gardênia Azul se tornou palco de um intenso confronto entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos, que disputam o domínio da localidade. A região, assim como Muzema, Itanhangá e Rio das Pedras, sofreu forte influência de grupo paramilitares nos últimos anos. Com uma suposta invasão do tráfico liderado por Edgar Alves de Andrade, o 'Urso' ou 'Doca', os tiroteios se intensificaram no início deste ano, causando diversas mortes por conta da violência