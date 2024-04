Carro fumacê coberto de fogo - Reprodução

Carro fumacê coberto de fogoReprodução

Publicado 05/04/2024 21:11 | Atualizado 05/04/2024 21:22

Rio - Um carro fumacê explodiu na noite desta sexta-feira (5), no condomínio Park Premium, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Não havia ninguém no interior ou próximo ao veículo, que pegou fogo - as causas ainda não foram esclarecidas. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h e informou que a explosão causou danos materiais em alguns apartamentos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram janelas, teto e sacadas de vidro quebrados. Dois carros que estavam estacionados ao lado também sofreram avarias.



Um morador filmou o veículo coberto de chamas até que a explosão ocorreu e interrompeu o vídeo. Não é possível saber se o jovem caiu com a força do impacto. Ao fundo, um homem pergunta se ele estava machucado.

Veja o vídeo abaixo:

Carro explode em condomínio do Recreio



Reprodução#ODia pic.twitter.com/0cuO9f4Dbq — Jornal O Dia (@jornalodia) April 6, 2024