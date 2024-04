Padre Alexandre Paciolli foi preso em Fortaleza, no Ceará - Divulgação / Arquivo / Canção Nova

Publicado 03/04/2024 21:38 | Atualizado 03/04/2024 21:47

Rio - O padre Alexandre Paciolli Moreira de Oliveira foi preso na tarde desta quarta-feira (3), em Fortaleza (CE). No fim de março, o Ministério Público do Rio (MPRJ) o denunciou pelos crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável cometidos contra uma mesma mulher entre agosto de 2022 e janeiro de 2023 no município de Nova Friburgo, na Região Serrana.

De acordo com as investigações da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Nova Friburgo, o padre se utilizou da ingenuidade e da fé da vítima para abusar da vítima, sob o contexto de que ela passava por fortes dores e não oferecia resistência por ter o denunciado como um "sagrado protetor". Além disso, a Arquidiocese do Rio de Janeiro já recebeu diversas notícias de abusos sexuais que teriam sido cometidos por Paciolli, havendo outras investigações policiais em curso.

A denúncia do MPRJ ressalta que o acusado é um líder religioso da Igreja Católica, considerado carismático e influente. Alexandre foi reitor da Igreja da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio), responsável pela Igreja de São José, apresentador na TV Canção Nova e fundador da Comunidade Olhar Misericordioso. Na televisão, Paciolli chegou a comandar um programa dedicado às mulheres, denominado "Mulheres de Fé", e, nas redes sociais, alcança cerca de 200 mil pessoas por meio de sua conta pessoal e da conta de sua comunidade.

A 1ª Vara Criminal de Nova Friburgo expediu mandado de prisão preventiva contra o religioso, que foi preso no início da tarde desta quarta-feira na casa de seu pai, durante ação conjunta da promotoria e das polícias civis do Rio e do Ceará.

O MPRJ se coloca à disposição de outras eventuais vítimas de Alexandre Paciolli Moreira de Oliveira, através de seus canais de atendimento, para dar início a novas investigações.