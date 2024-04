Evento de inauguração começou por volta das 11h - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 05/04/2024 13:44 | Atualizado 05/04/2024 13:52

Rio - No mês dedicado à conscientização do autismo, o estado do Rio de Janeiro inaugurou, na manhã desta sexta-feira (5), o primeiro Centro Estadual de Diagnóstico para o Transtorno do Espectro Autista (CedTEA). A unidade fica na Gávea, Zona Sul da capital, e terá capacidade para realizar até 100 atendimentos por semana.

O evento de inauguração, que começou por volta das 11h, contou com a presença do governador Cláudio Castro e da secretária de Saúde, Claudia Mello.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o espaço irá atuar no diagnóstico precoce de pacientes com autismo, especialmente em crianças e adolescentes. Ainda de acordo com a SES, a meta é realizar 20 atendimentos por dia, com uma equipe multidisciplinar formada por fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, pediatra e neuropediatra.

A sócia-fundadora do Instituto Como Assim Deficiência, Andrea Assis, é mãe de uma menina atípica, de seis anos, que foi diagnosticada tardiamente. A advogada esteve presente na inauguração do espaço e reforçou a importância do diagnóstico precoce.

"Ela tinha uma série de sintomas físicos, inclusive o refluxo, que por questões sensoriais, é normal para quem tem autismo. A gente [os pais] não tendo um diagnóstico cedo, acabava colocando até a vida dela em risco quando ela comia e rejeitava algum tipo de alimento", comentou a advogada.

Diferente de sua sócia, a educadora Monique Nogueira teve seu filho diagnosticado com antecedência e, devido a isso, conseguiu realizar os tratamentos adequados.

"Ele foi uma pessoa não verbal até os 4 anos e graças ao diagnóstico precoce nós conseguimos reverter esse quadro. Hoje ele é ator profissional e influenciador digital, por isso que o diagnóstico precoce é fundamental e faz toda a diferença para as famílias atípicas", ressaltou.

Segundo Monique, a inauguração do Centro Estadual de Diagnóstico para o Transtorno do Espectro Autista é um avanço importante para o tratamento, mas não pode parar por aí.

"Sabemos que ele não vai conseguir atender e acolher todas as famílias, então é importante que tenhamos outros centros como esse. Não só para ter o diagnóstico precoce, mas também para atender a mais famílias atípicas", completou ela.

O Centro Estadual de Diagnóstico para o Transtorno do Espectro Autista fica na Avenida Padre Leonel Franca 248, Gávea, e vai funcionar partir da próxima quarta-feira (10), de segunda a sexta das 8h às 17h.