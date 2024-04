Alessandra da Silva foi buscar de charrete o Cartão Recomeçar - Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Alessandra da Silva foi buscar de charrete o Cartão RecomeçarReginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Publicado 05/04/2024 12:51 | Atualizado 05/04/2024 14:29

Belford Roxo - Após terem as casas inundadas por conta das chuvas que atingiram Belford Roxo e outros municípios do Rio em janeiro e fevereiro deste ano, os moradores da cidade da Baixada começaram a receber o Cartão Recomeçar nesta sexta-feira (5). A prefeitura começou a distribuir o auxílio às 9h no Ciep Constantino Reis, em São Bernardo. A entrega vai até 16h. Neste primeiro dia, os contemplados são aqueles com iniciais nas letras A, B, C e D. O benefício, criado pelo governo do Estado em 2022, oferece R$ 3 mil para famílias de baixa renda, que tiveram perdas ocasionadas por enchentes ou deslizamentos.

Confira o calendário de entrega:

08/04 - (Letras E a K)

09/04 - (L a P)

10/04 - (Q a Z)

Alessandra da Silva é catadora e utilizou uma carroça para fazer o trajeto de meia hora até o Ciep para receber o cartão. Ela mora no bairro Babi, um dos mais afetados pela chuva, e chegou na fila por volta de 4h da madrugada para receber a ajuda do governo. "Foi bom. Graças a Deus, correu tudo bem. Amém", afirmou.

Moradora do bairro Xavantes, em Belford Roxo, Daiana Maria da Silva também conseguiu seu cartão. "Daqui a alguns dias vou conseguir usar", pontuou. Ela lembra que a cidade foi muito afetada. "Bem complicado. Minha casa encheu pelo ralo. Quando eu levantei 4h, já estava com água no nível da cabeceira da minha cama", contou.

A aposentada Aurisonete também chegou cedo, às 6h, para buscar a ajuda. Foi a primeira vez que ela conseguiu a renda emergencial, após ter sofrido outras enchentes. "É a primeira vez que eu ganho alguma coisa. Eu moro há 50 anos no Recantus. É a terceira ou quarta enchente que dá na minha casa. Dessa vez eu fiz o cadastro no 'Recomeçar", contou. A ex-cobradora organiza a prioridade das compras. "Preciso de uma máquina de lavar e de uma geladeira. Se der pra comprar os dois, são as prioridades, mas a casa rachou, tá tudo cheio de mofo, vou ver o que eu faço", explicou.

Para obter o cartão, é necessário apresentar os seguintes documentos com cópias legíveis: CPF, identidade, NIS, comprovante de residência (mesmo endereço do laudo da Defesa Civil em nome do solicitante) e laudo da Defesa Civil (original e cópia).

A listagem completa dos contemplados pode ser consultada na página 47 nesta edição do Diário Oficial

A Prefeitura de Belford Roxo destaca que a distribuição não é por ordem de chegada e é somente para as pessoas que estão na listagem. A orientação é de que caso não esteja na listagem, não adianta ir ao local. Segundo o município, os beneficiados foram atingidos tanto pelas chuvas de janeiro, quanto de fevereiro.

O Governo do Estado também distribuiu os cartõe s aos municípios de Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na terça-feira (2).

O benefício é concedido às famílias que tiveram seus imóveis atingidos pelas chuvas. A ajuda de R$ 3 mil deve ser destinada para a compra de eletrodomésticos, móveis ou até mesmo material de construção. As prefeituras são responsáveis pelo cadastro. O benefício é concedido apenas uma vez para cada núcleo familiar, e o cartão é nominal. Depois que o beneficiário recebe o cartão, são necessários cerca de 10 dias para que o saldo esteja liberado.

Entenda o benefício



- O Recomeçar pode ser concedido independentemente de o cidadão receber outro benefício.

- É um cartão de débito, no valor de R$ 3 mil, em uma única parcela. O valor não pode ser sacado pelo beneficiário.

- O atendimento aos moradores é feito pelas prefeituras nos CRAS, CREAS ou nos pontos montados pelo município.

- Com o Recomeçar, é possível comprar material de construção, eletrodomésticos ou ⁠móveis. O cartão só pode ser usado em lojas físicas. Ou seja, compras pela internet não são permitidas.

- A responsabilidade pela entrega dos cartões é do município. O Estado entrega o cartão, e o município agenda a entrega.

- São cartões nominais e o valor é creditado até 10 dias após a entrega do cartão.

- Só o próprio beneficiário pode pegar o cartão e precisa estar com um documento com foto.

*Colaborou Reginaldo Pimenta