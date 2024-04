Cláudio Castro inicia entrega do Cartão Recomeçar, em Mesquita - Cléber Mendes/ Agência O DIA

Cláudio Castro inicia entrega do Cartão Recomeçar, em MesquitaCléber Mendes/ Agência O DIA

Publicado 02/04/2024 11:29 | Atualizado 02/04/2024 11:52

Rio - O governador Cláudio Castro e a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes, entregam, nesta terça-feira (2), o Cartão Recomeçar para os municípios de Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Essa etapa marca o início do cronograma de entregas do benefício, que terá continuidade ao longo dos próximos dias.

fotogaleria

A agenda de entregas começou às 9h na Praça PEC, em Mesquita. Os beneficiários foram organizados em ordem alfabética em uma quadra esportiva para receberem a ajuda. Na sequência, o governador levou o cartão a Nilópolis, em São João de Meriti, na Escola Municipal Professora Graça Grijó em Vilar dos Teles; e 12h30 no Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias.

Cláudio Castro atribuiu a demora na entrega do benefício ao controle contra fraudes. As chuvas atingiram a Baixada Fluminense em janeiro. "Infelizmente, muita gente quer tentar burlar um programa que é feito para ajudar as pessoas. Isso nos obriga a ter um controle mais rígido. A gente depende que esse cadastro venha de uma maneira limpa, transparente pela prefeitura e há toda uma dupla checagem para que a gente não faça mal uso de um recurso que é público", explicou.

A doméstica Andreia Félix, 41, recebeu das mãos do governador o 'Recomeçar'. Ela já teve a casa, em Banco de Areia, Mesquita, invadida por águas quatro vezes. A primeira delas, em 2007. Nas chuvas de janeiro, o episódio se repetiu. "Perdi tudo dentro de casa: geladeira, fogão, minha cama, guarda-roupa. Agora, vou tentar comprar a cama das crianças, o colchãozinho dos filhos e tentar, pelo menos, uma geladeira usada", contou a doméstica mãe de três filhos.

Dona de casa, Ana Lúcia também recebeu o cartão na manhã desta terça-feira (2). "Vou consertar minha casa, que está cheia de goteira, e comprar o que perdi. A água tapou o assento do sofá, entrou na geladeira, e perdemos várias roupas, inclusive da minha neta de quatro anos", lembra a vítima das chuvas de janeiro deste ano.

Castro acrescentou que cabe aos municípios organizar o calendário de entregas para os beneficiários. As regras serão publicadas nos respectivos Diários Oficiais.

O benefício é concedido às famílias que tiveram seus imóveis atingidos pelas chuvas. A ajuda de R$ 3 mil deve ser destinada para a compra de eletrodomésticos, móveis ou até mesmo material de construção. As prefeituras são responsáveis pelo cadastro. O benefício é concedido apenas uma vez para cada núcleo familiar, e o cartão é nominal. Depois que o beneficiário recebe o cartão, são necessários cerca de 10 dias para que o saldo esteja liberado.

Entenda o benefício



- O Recomeçar pode ser concedido independentemente de o cidadão receber outro benefício.

- É um cartão de débito, no valor de R$ 3 mil, em uma única parcela. O valor não pode ser sacado pelo beneficiário.

- O atendimento aos moradores é feito pelas prefeituras nos CRAS, CREAS ou nos pontos montados pelo município.

- Com o Recomeçar, é possível comprar material de construção, eletrodomésticos ou ⁠móveis. O cartão só pode ser usado em lojas físicas. Ou seja, compras pela internet não são permitidas.

- A responsabilidade pela entrega dos cartões é do município. O Estado entrega o cartão, e o município agenda a entrega.

- São cartões nominais e o valor é creditado até 10 dias após a entrega do cartão.

- Só o próprio beneficiário pode pegar o cartão e precisa estar com um documento com foto.