Bombeiros continuam buscas por homem que caiu no mar de São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro.Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 02/04/2024 21:47 | Atualizado 02/04/2024 21:57

Rio - O Corpo de Bombeiros segue nas buscas por um homem que teria caído no mar da autoestrada Lagoa-Barra, em São Conrado, Zona Sul, na manhã de domingo (31). Já são mais de 60h de procura.

De acordo com a corporação, as equipes foram acionadas para a ocorrência às 10h20, com informações de que uma vítima masculina caiu nas proximidades do primeiro túnel da autoestrada, em São Conrado.

As buscas são feitas pelo grupamento marítimo da Barra da Tijuca em conjunto com o grupamento de Copacabana. Eles contam com o apoio de mergulhadores e uma aeronave. Durante a noite, a procura é paralisada e retoma pela manhã.

Ao longo do dia, as equipes atuam sem pausas, de acordo com o major Fábio Contreiras, porta-voz da corporação. Não há previsão de encerramento das buscas, para que a vítima seja encontrada o quanto antes.



"O Corpo de Bombeiros prossegue nas buscas pelo jovem que desapareceu no mar após cair do costão de São Conrado na manhã de domingo. A corporação está empenhando diversos mergulhadores próximo ao local original do desaparecimento, além de drones e helicópteros para varredura em todo o costão e nas praias que ficam próximas do local do acidente. Estamos também empregando diversas embarcações e motos aquáticas com guarda-vidas, principalmente realizando as buscas superficiais, totalizando mais de 20 bombeiros militares nesta operação", contou o major.