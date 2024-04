Ação foi realizada por policiais civis e militares - Divulgação

Publicado 02/04/2024 19:29 | Atualizado 02/04/2024 21:59

Rio - Policiais civis e militares prenderam 819 pessoas no mês de março, durante as ações da "Operação Átria", em todo o estado do Rio. O objetivo era combater crimes praticados contra mulheres em razão do gênero.

Além das prisões, os agentes também apreenderam 392 armas de fogo. Ao todo, foram realizadas mais de 31 mil diligências, foram instaurados 26 mil procedimentos policiais e feitos 820 exames periciais. Além disso, foram solicitadas cerca de 13 mil medidas protetivas de urgência.

A ação, de caráter nacional, foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.



No estado, a coordenação operacional foi do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) da Polícia Civil e da Coordenadoria de Assuntos Estratégicos (CAEs) da Polícia Militar, por meio do programa Patrulha Maria da Penha, com apoio da Coordenadoria de Comunicações e Operações Policiais (Cecopol). A operação incluiu também ações preventivas, como palestras e ações sociais.