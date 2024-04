Aguinaldo Martiliano da Silva Júnior, o Júnior Galego, foi preso em Realengo - Divulgação

Aguinaldo Martiliano da Silva Júnior, o Júnior Galego, foi preso em RealengoDivulgação

Publicado 02/04/2024 19:09

Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde desta segunda-feira (1), o foragido Aguinaldo Martiliano da Silva Júnior, o "Júnior Galego", de 28 anos, apontado como uma das principais lideranças de uma facção criminosa que atua no estado da Paraíba. O criminoso foi detido em Realengo, na Zona Oeste do Rio, com auxílio de informações repassadas pelo Disque Denúncia.

Integrante da facção Estados Unidos, Júnior Galego foi preso em casa por agentes do 14º BPM (Bangu) e da Subsecretaria de Inteligência da PM. Ele está presente na lista de Procurados da Paraíba, tido com um dos principais traficantes do estado, e era alvo de um mandado de prisão por homicídio, investigado por envolvimento em diversos assassinatos por disputas territoriais no Nordeste.

As facções Estados Unidos e Okaida, que começaram a atuar em 2004, disputam o comando do tráfico de drogas na Paraíba. Elas nasceram nos presídios do estado e vivem em constante conflito dentro e fora das cadeias.

Júnior Galego foi encaminhado à 33ª DP (Realengo) e, posteriormente, será encaminhado a uma unidade prisional.

O Disque Denúncia pede que informações sobre a localização de foragidos seja encaminhada por meio de:

- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ