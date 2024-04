Carro de policial penal foi atingido por vários disparos - Reprodução / Redes Sociais

Carro de policial penal foi atingido por vários disparosReprodução / Redes Sociais

Publicado 02/04/2024 20:59 | Atualizado 02/04/2024 21:15

Rio - Um adolescente de 17 anos com mandado de apreensão em aberto desde outubro do ano passado fugiu do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, Zona Norte de Niterói, nesta terça-feira (2), após ser baleado por tentar roubar o carro de um policial penal. O foragido deu entrada na unidade de saúde às 3h30 e saiu pela porta da frente quase cinco horas depois.



Agentes do Segurança Presente descobriram a fuga e fazem buscas pelo paradeiro do jovem. O Heal fica a mais de 15 quilômetros de distância do local onde foi registrada a tentativa de assalto, na Rua Visconde de Itaboraí, Centro. O trajeto mais rápido é pela Alameda São Boaventura, que cruza o Fonseca.



Na ação, o adolescente e um comparsa entraram pela contramão e bloquearam o carro da vítima. O agente, então, reagiu e houve confronto. O carro do policial, que estava acompanhado da mulher, foi atingido por vários disparos, mas eles não ficaram feridos. Na sequência, os dois suspeitos fugiram.

O veículo usado pelos bandidos havia sido roubado cinco dias antes, no dia 28, na Estrada da Froes, Zona Sul de Niterói.

O mandado de apreensão contra o jovem foi emitido pela Vara da Infância, Juventude e do Idoso, da comarca de Niterói.