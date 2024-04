Carlos José de Franca foi preso pela morte da argentina Florencia Arangurem em Búzios - Divulgação

Carlos José de Franca foi preso pela morte da argentina Florencia Arangurem em BúziosDivulgação

Publicado 02/04/2024 19:01

Rio- O pedido de habeas corpus feito pela defesa de Carlos José França, acusado de matar a argentina Florencia Aranguren , em dezembro de 2023, em Búzios, Regiãos dos Lagos, foi negado pela Justiça do Rio, por unanimidade.

"Cuida-se na espécie de Habeas Corpus impetrado em favor da paciente [Carlos], sob o argumento de ausência de e de excesso de prazo do decreto de prisão preventiva, já que o paciente está preso desde 06/12/2023, bem como bem como da possibilidade de fixação das medidas cautelares prevista no artigo 319 do CPP. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem", aponta o relatório.

O crime aconteceu no dia 6 de dezembro, na Estrada da Praia de José Gonçalves, no bairro José Gonçalves. Florencia foi morta a facadas quando passeava com o cachorro no local, "de forma cruel e que impossibilitou sua defesa", conforme apontou o MPRJ a época. O corpo foi abandonado em uma trilha que dá acesso à praia e foi encontrado por guardas municipais. O cão Tronco estava ao lado do cadáver.

Carlos José foi preso em flagrante pela Polícia Militar e, quando foi colocado frente ao corpo da vítima, o cachorro que a acompanhava reagiu ao vê-lo. Além disso, o laudo pericial confirmou que as roupas do acusado tinham manchas de sangue humano.

A data para o júri popular ainda não foi definida.