Ministério da Saúde divulgou dados referentes a 13ª semana epidemiológica da dengue nesta terça-feira (2) - Reprodução

Ministério da Saúde divulgou dados referentes a 13ª semana epidemiológica da dengue nesta terça-feira (2)Reprodução

Publicado 02/04/2024 17:52

Rio - O Estado do Rio, que segue com o decreto de epidemia de dengue , é uma das regiões do país com tendência de estabilidade sobre a doença. A informação foi divulgada na tarde desta terça-feira (2) pelo Ministério da Saúde. Segundo o órgão, novas doses da vacina contra o vírus devem chegar até o final da semana nos municípios fluminenses.

A epidemiologista Ethel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, disse que o monitoramento continuará acontecendo e que nas próximas semanas o cenário dos estados que estão com tendência de estabilidade, onde o Rio está incluído, pode sofrer alteração, levando à entrada da região no grupo que possui previsão de queda. Além do Rio, outros 11 estados estão com estabilidade.

"Vamos esperar pelo menos uma semana para ver se esse cenário será definido. Esses 12, alguns apontam para uma queda, até grande parte. Mesmo que o pior tem passado e pode mesmo, não acabou. Ainda vão ter casos acontecendo. Precisamos manter nossas ações. Manter essa tensão ainda. Queríamos chamar a atenção porque é um momento de tendência de queda e de estabilidade, de passagem do pico da epidemia, mas um momento que ainda requer atenção. Temos a necessidade de que pais, mães e responsáveis levem as crianças e adolescentes para vacinação. É um momento de acompanhamento. Seguimos acompanhando tudo que está acontecendo", explicou.



Até esta terça-feira (2), o Estado do Rio registrou 76 mortes em decorrência da dengue. São 179.084 casos prováveis sendo investigados e 4.981 internações.

Na última sexta-feira (29), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que o decreto de epidemia no estado se mantém. O órgão destacou que continua monitorando o índice de casos de dengue nas 92 cidades e, apesar das projeções apresentaram tendência de queda, os parâmetros epidemiológicos avaliados diariamente por técnicos do Centro de Inteligência em Saúde da SES ainda indicam uma grande quantidade de casos e taxa de incidência acima de mil casos por 100 mil habitantes na maioria dos municípios.

Envio de novas doses da vacina

O Ministério da Saúde informou que já começou a logística para o envio de novas doses da vacina para os estados e municípios que estão realizando a imunização contra a dengue. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio disse, nesta segunda-feira (1º), que o estoque disponível no município serve apenas até o próximo sábado (6).

Primeira cidade a acabar com o decreto de epidemia , devido à redução do número de casos e melhora na situação da doença, o Rio já aplicou, desde o início da vacinação em 23 de fevereiro, 106.227 doses em crianças de 10 a 14 anos. No entanto, a continuação da imunização pode estar ameaçada, pois as 30 todas as doses do lote que expira no dia 30 de abril foram aproveitadas. Somente neste ano, foram registrados 83.562 casos da doença na cidade e sete mortes.

De acordo com Éder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunização (DPNI), mais de 900 mil doses foram recebidas e elas serão repassadas para os estados e municípios do país nesta semana. A previsão é de que até o final da semana todas as regiões recebam os lotes.

"O processo logístico é feito por etapas. A vacina sai da central de logística de Guarulhos e é distribuída para as centrais estaduais. Dependendo do tamanho do estado, elas vão para as centrais regionais para depois chegarem aos municípios, que aí irão distribuir para as unidades de saúde. Esse processo logístico é muito variável de lugar para lugar. Nós já começamos essa distribuição por parte do Ministério da Saúde. Ao longo da semana, ela vai acontecer e chegar em momentos variáveis nas diversas regiões. A gente espera que até o final dessa semana todos estados tenham recebidos. Eu não consigo precisar sobre quando em cada município ou cada unidade de saúde vai chegar, mas já demos o comando e o processo logístico já está acontecendo", explicou.