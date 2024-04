Marcos Vinicius de Andrade Lima Leandro foi alvo de ação nesta terça-feira - Divulgação

Publicado 02/04/2024 17:18 | Atualizado 02/04/2024 17:26

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (2), um cartaz que pede informações sobre a localização do foragido Marcos Vinicius de Andrade Lima Leandro, o Marquinhos, de 25 anos. Ele é apontado como integrante de uma quadrilha especializada em roubar veículos em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a investigação da 77ª DP (Icaraí), Marcos e outros dois comparsas foram responsáveis por quatro roubos que aconteceram na região da distrital. Nesta terça-feira, após a conclusão do inquérito, os policiais foram atrás do foragido, já que os outros investigados, Pierre Ramos Magno e Paulo Henrique Dornelles Marinho, haviam sido presos anteriormente.

Os agentes estiveram nas comunidades do Sabão e São Lourenço, mas Marquinhos não foi localizado.

O mandado de prisão preventiva contra o foragido foi expedido pela 4ª Vara Criminal de Niterói no último dia 18. O Disque Denúncia pede que informações sobre a localização de Marcos sejam enviadas por meio de:

- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ