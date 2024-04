Campanha contra intolerância vai alertar motoristas de transportes por aplicativo, entregadores e outros setores - Arquivo / Agência O Dia

Campanha contra intolerância vai alertar motoristas de transportes por aplicativo, entregadores e outros setoresArquivo / Agência O Dia

Publicado 02/04/2024 15:45 | Atualizado 02/04/2024 15:57

Rio - A Secretaria Municipal de Inclusão e Diversidade Religiosa do Rio fechou uma parceria com a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec) e suas associadas - 99, iFood, Lalamove e Uber – para uma grande campanha de conscientização. Batizada de "Mobilidade pela Diversidade", a iniciativa tem como objetivo promover o respeito à diversidade religiosa, de raça, de gênero e política. A assinatura do acordo será nesta quarta-feira (3).

Para Sergio Fernandes, secretário municipal de Inclusão e Diversidade Religiosa, a campanha reflete o empenho do órgão em promover uma cidade mais inclusiva.

"Estamos sempre buscando maneiras de tornar o Rio uma cidade onde todos se sintam acolhidos. Por meio deste esforço conjunto, visamos integrar a essência do respeito e da tolerância na vida cotidiana de nossa comunidade. Este projeto não é apenas um combate à discriminação, mas um passo adiante na valorização da diversidade religiosa, racial e de gênero que define nosso Rio", avalia.

Para André Porto, diretor-executivo da Amobitec, o conjunto de ações vai ao encontro dos objetivos da associação de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, com soluções tecnológicas para a mobilidade de pessoas e bens de forma saudável, ética e eficiente.

"A capilaridade inerente ao serviço de transporte de passageiros e bens por meio de aplicativos possibilita disseminar entre a população, os motoristas e entregadores parceiros os conceitos de tolerância à diversidade, tão importantes para uma convivência em sociedade mais harmônica", afirma Porto.

A campanha será lançada oficialmente na Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPAR), nesta quarta-feira, às 15h, em cerimônia com a presença do secretário Sergio Fernandes, do diretor-executivo da Amobitec, André Porto, além de representantes das empresas e da sociedade. Também apoia a campanha o Taxi.Rio, aplicativo de táxi da prefeitura.

Em breve, haverá a disseminação de mensagens para motoristas e entregadores parceiros e usuários dos aplicativos relacionadas ao combate à discriminação e promovendo o respeito à tolerância religiosa.

As empresas associadas à Amobitec produzirão as peças a serem veiculadas em seus canais de comunicação. O conteúdo inclui a informação de que o preconceito é crime. Por meio da Central 1746, a prefeitura dá suporte aos cidadãos e os direciona aos órgãos responsáveis por tratar do assunto.