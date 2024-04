Durante um arrastão, carros voltaram na contramão da Av. Pastor Martin Luther King Jr - Reprodução / Redes sociais

Durante um arrastão, carros voltaram na contramão da Av. Pastor Martin Luther King JrReprodução / Redes sociais

Publicado 02/04/2024 13:17

Rio - Os 25 Km da Av. Pastor Martin Luther King Jr., que corta seis bairros da Zona Norte, ligando Del Castilho à Pavuna, têm sido palco de diversos assaltos. Na última quinta-feira (28), por exemplo, criminosos fizeram dois arrastões, sendo um na frente da 44ª DP (Inhaúma). Já no sábado (30), o mesmo crime aconteceu em dois horários diferentes. O caso mais recente foi na noite desta segunda-feira (1º), quando dezenas de carros voltaram na contramão da avenida, piscando os faróis para alertar outros motoristas.

Nesta segunda, de acordo com informações, bandidos fizeram um arrastão próximo ao Morro do Engenho da Rainha. Nas redes sociais, um morador publicou um vídeo que mostra diversos veículos com o pisca-alerta ligado, voltando no sentido contrário da Av. Pastor Martin Luther King Jr.. "Arrastão na altura do Engenho da Rainha, sentido Inhaúma. Os carros voltando. Meu Deus do céu, só Jesus para nos proteger", disse o homem.

No sábado, ocorreram dois arrastões consecutivos na avenida, na altura de Inhaúma. O primeiro aconteceu por volta das 17h, nas proximidades da comunidade da Galinha. O segundo foi registrado pouco tempo depois, às 18h30. Neste, um vídeo que circula pela internet mostra uma viatura da Polícia Militar parada na calçada em meio aos carros atravessados na pista. "Polícia ali e os carros voltando na contramão. Nada muda", relatou uma testemunha, na ocasião.

Já na noite da última quinta-feira, um arrastão aconteceu na frente da 44ª DP, que fica na Martin Luther King Jr.. Em uma filmagem, uma mulher relatou o momento de tensão. "Acabou de acontecer aqui na porta da delegacia. Todo mundo voltando e os carros estão atravessados na pista. Que loucura. Eu sai correndo", disse. No mesmo dia, às 12h20, o perfil Onde Tem Tiroteio (OTT) informou que houve assaltos na avenida, na altura da estação do metrô.

Nas redes sociais, cariocas comentaram sobre o episódio. "Nem viaturas e nem delegacias intimidam esses lixos", escreveu um homem. "Não é de hoje que ocorrem esses problemas na porta da 44ª DP", disse outra.

No dia 24 de março, o OTT também registrou o mesmo crime na Martin Luther King Jr., às 11h30. De acordo com o perfil, o caso aconteceu, mais uma vez, próximo à comunidade do Engenho da Rainha. Segundo relatos, bandidos roubaram um carro e tiros foram disparados.

Procurada, a PM afirmou que não foi acionada para nenhuma dessas ocorrências. Sobre os episódios do último sábado, a corporação informou que "agentes do 3º BPM (Méier) tomaram conhecimento do caso após o fato, e que o policiamento foi reforçado na região". Já a Polícia Civil informou que, até o momento, a "44ª DP registrou dois casos de roubos de veículos, no sábado. A unidade realiza diligências para apurar a autoria dos crimes e ressalta a importância do registro de ocorrência". Sobre o assalto na porta da distrital, a Civil disse que "nenhuma vítima procurou a delegacia".

Apesar de homenagear um pacifista, vencedor do prêmio Nobel da Paz em 1964, a Av. Pastor Martin Luther King Jr. apresenta números alarmantes da violência. Em uma comparação entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano e do ano passado, os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que houve um aumento de 73% de roubo de rua na região de Inhaúma. Já as estatísticas de roubo de veículo revelam uma alta de 3,9%.

Mulher morreu durante tentativa de arrastão

No dia 21 de março, uma mulher morreu após ser baleada durante uma tentativa de arrastão na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura do Cemitério de Inhaúma. A vítima, Flávia Benedito Pedrosa, de 30 anos, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu. Na ação, um homem e um policial militar ficaram feridos.

Inicialmente, a Polícia Militar informou que um agente à paisana reagiu a uma tentativa de assalto e trocou tiros com os bandidos, que fugiram. No entanto, horas depois, a corporação esclareceu que o policial que estava de folga, ao perceber a ação, fugiu de seu veículo a pé, deixando sua arma dentro do carro. Durante os disparos, o PM conseguiu se abrigar e sofreu apenas algumas escoriações.

O carro do policial, um Honda Fit vermelho, colidiu em um Jeep Renegade branco, onde estava Flávia. Ela foi baleada ainda dentro do automóvel, que ficou com duas marcas de tiro no vidro frontal e sangue no lado do motorista. Em meio ao tiroteio, um motociclista se assustou e também sofreu um acidente, mas teve ferimentos leves.



Segundo testemunhas, a mulher foi atingida na cabeça. "Quando a vi no chão achei que ela teria desmaiado pelo susto. Então, colocamos uma atadura na cabeça para ajudar e ela foi para o hospital. Foi guerreira, lutou para viver. Vai com Deus, força a todos familiares", lamentou um homem, que passava pela região.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini