Criminosos fazem arrastão na Av. Pastor Martin Luther King Jr., na frente da 44ª DP (Inhaúma)Reprodução / Redes sociais

Publicado 30/03/2024 21:21 | Atualizado 30/03/2024 22:33

Rio - A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar um caso de arrastão que teria acontecido na Avenida Martin Luther Jr, na frente da 44ª DP (Inhaúma), na Zona Norte do Rio. Um vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta sexta-feira (29) mostra diversos carros voltando na contramão.

Além dos veículos, há relatos de pessoas correndo para fugir dos criminosos. Na filmagem, uma testemunha relatou o momento de tensão. "Acabou de ter um arrastão aqui na porta da delegacia. Todo mundo voltando e os carros estão atravessados na pista. Que loucura. Eu sai correndo", disse a mulher.

ARRASTÃO EM FRENTE A DELEGACIA! DESMORALIZAÇÃO TOTAL!pic.twitter.com/gGyI1nNIzn — MARCIO DE FLORIPA!!! Em Deus eu acredito!!! (@marcio37) March 30, 2024

Nas redes sociais, cariocas comentaram sobre o episódio. "Nem viaturas e nem delegacias intimidam esses lixos", escreveu um homem. "Não é de hoje que ocorrem esses problemas na porta da 44ª DP", disse outra.

Procurada, a Polícia Militar afirmou que não foi acionada para a ocorrência.

Já a Polícia Civil informou que os agentes da delegacia estão apurando o ocorrido e que, até o momento, nenhuma vítima procurou a 44ª DP.

A Avenida Martin Luther King Jr. também registrou um arrastão na tarde deste sábado (30). Desta vez, o crime aconteceu próximo ao Morro do Engenho. A PM informou que agentes do 3º BPM (Méier) tomaram conhecimento do caso apenas após o fato e que o policiamento foi reforçado na região.