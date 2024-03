Emilly Marques foi morta a facadas pelo ex-companheiro em Maricá - Reprodução

Emilly Marques foi morta a facadas pelo ex-companheiro em MaricáReprodução

Publicado 30/03/2024 18:18 | Atualizado 30/03/2024 23:12

Rio - Uma mulher e um homem foram mortos a facadas, na noite desta sexta-feira (29), em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. O suspeito do crime, ex-namorado da jovem, foi preso neste sábado (30) por policiais militares.

De acordo com informações preliminares, Emilly Marques estava em uma comemoração na região conhecida como Saco das Flores, quando seu ex-companheiro chegou por trás da vítima e a esfaqueou. Um amigo da mulher tentou ajudá-la contendo o criminoso, mas também foi esfaqueado.

O crime aconteceu na frente da família da mulher. Ambas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro do município, mas, segundo a prefeitura, eles chegaram já sem vida na unidade.

O suspeito, identificado por familiares de Emilly como Neri Augusto Júnior, foi preso na tarde deste sábado (30). De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) receberam uma informação do paradeiro do homem e foram até o local. O criminoso foi preso na casa onde morava e levado para a 82ª DP (Maricá). Na chegada à delegacia, o homem dá um sorriso para uma câmera que o filmava, conforme mostra vídeo que circula na Internet.

Através de uma rede social, Charmainne Cardine, tia da mulher, disse que o crime foi premeditado, pois, de acordo com ela, o suspeito estava se preparando para fugir.

"Esse assassino agiu de caso pensado, premeditando tudo, pois já estava até vendendo seus pertences, para a possível fuga. Não sabemos o coração de ninguém, não sabemos a reação do ser humano e a sua intenção. Ele matou ela a facadas e um outro rapaz que com ela estava. Duas vidas ceifadas por um criminoso que aparentemente era bem visto, porém não temos um raio-x para vermos os sentimentos das pessoas. Eu não consigo entender o que leva um homem a cometer tamanha brutalidade com sangue frio", escreveu.

Emilly deixa dois filhos. Segundo Charmainne, a sobrinha era uma pessoa meiga, gentil e carinhosa com os os familiares e amigos.

"Hoje choramos pela perda de uma jovem doce que deixa dois filhos pequenos órfãos, pela falta de amor desse homem que a assassinou. Choramos sim porque ela era uma linda menina, cheia de vida, saúde, sorrisos e muito carinhosa com todos, tanto que deu várias chances para esse rapaz e no final quando cansou de dar oportunidades, foi morta friamente e de forma covarde, sem defesa e sem chances. Nós vemos acontecer tragédias contra as mulheres todos os dias nesse mundo a fora e não imaginamos que isso possa acontecer dentro da família. Não tenho palavras, somente tristeza e revolta me descrevem nesse momento de tamanha dor", completou.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O enterro de Emilly está previsto para ser realizado às 14h deste domingo (31) no Cemitério Municipal de Maricá. O velório começará às 12h. Ainda não há informações sobre o sepultamento da segunda vítima.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) iniciou a investigação sobre o caso assim que foi comunicada. O autor foi identificado e localizado, e a especializada representou pela prisão temporária dele. As investigações continuam para esclarecer todos os fatos.