Bruno Lima da Costa Soares tem apresentado melhora e está com estado de saúde estávelReprodução / Redes sociais

Publicado 30/03/2024 19:00

Bruno foi confundido com um policial à paisana pelo sequestrador, que o atingiu com três disparos que perfuraram o pulmão e o baço. Um dos tiros ficou alojado próximo ao coração. Ele foi socorrido inicialmente para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde passou por uma cirurgia de urgência e precisou de seis bolsas de sangue. Seu estado de saúde chegou a ser considerado grave.

Relembre o sequestro

Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, sequestrou um ônibus e fez 16 reféns, entre eles uma criança de colo e seis idosos, em um ônibus na Rodoviária do Rio, na Zona Portuária, em 12 de março. A ação durou cerca de três horas, quando ele se entregou aos agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e foi encaminhado à 4ª DP (Praça da República).