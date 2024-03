Homem foi encaminhado à 14ª DP (Leblon) - Arquivo / Agência O Dia

Homem foi encaminhado à 14ª DP (Leblon)Arquivo / Agência O Dia

Publicado 30/03/2024 16:44 | Atualizado 30/03/2024 16:47

Rio - Um homem foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar, neste sábado (30), em Ipanema, na Zona Sul.

De acordo com informações da corporação, o suspeito foi detido por agentes do 23º BPM (Leblon) após a emissão de um alerta no sistema de reconhecimento facial. A identidade dele não foi divulgada.



Ele foi encaminhado à 14ªDP (Leblon), onde, segundo a Polícia Civil, foi cumprido um mandado de prisão em aberto por roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando há o direito de transportar a arma da própria residência até um local de competição ou estande de tiro, bem como o retorno.